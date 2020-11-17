Транспортный коллапс продолжается: почти 2 тысячи фур на границе

Ситуация на белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.

Сутки назад сообщалось, что, по данным ГПК на 08:00, очередь ожидало более 1830 большегрузов. Сегодня же их уже более 1850.

Больше всего, как обычно, скопилось на литовском направлении — более 1250:

«Каменный Лог» — более 550;

«Бенякони» — более 280;

«Котловка» — более 250;

«Привалка» — более 170.

На границе с Польшей стоит 380:

«Брузги» — более 150;

«Козловичи» — более 150;

«Берестовица» — более 80.

Очереди в Латвию на двух переходах одинаковые — более 220: