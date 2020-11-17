Транспортный коллапс продолжается: почти 2 тысячи фур на границе

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Ситуация на белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.

Сутки назад сообщалось, что, по данным ГПК на 08:00, очередь ожидало более 1830 большегрузов. Сегодня же их уже более 1850.

Больше всего, как обычно, скопилось на литовском направлении — более 1250:

  • «Каменный Лог» — более 550;  
  • «Бенякони» — более 280;  
  • «Котловка» — более 250;
  • «Привалка» — более 170.  

На границе с Польшей стоит 380:

  • «Брузги» — более 150;
  • «Козловичи» — более 150;
  • «Берестовица» — более 80.

Очереди в Латвию на двух переходах одинаковые — более 220:

  • «Григоровщина» — более 110;
  • «Урбаны» — более 110.
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