Транспортный коллапс продолжается: почти 2 тысячи фур на границе
Ситуация на белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.
Сутки назад сообщалось, что, по данным ГПК на 08:00, очередь ожидало более 1830 большегрузов. Сегодня же их уже более 1850.
Больше всего, как обычно, скопилось на литовском направлении — более 1250:
- «Каменный Лог» — более 550;
- «Бенякони» — более 280;
- «Котловка» — более 250;
- «Привалка» — более 170.
На границе с Польшей стоит 380:
- «Брузги» — более 150;
- «Козловичи» — более 150;
- «Берестовица» — более 80.
Очереди в Латвию на двух переходах одинаковые — более 220:
- «Григоровщина» — более 110;
- «Урбаны» — более 110.