Зима уже на носу: сегодня ожидается мокрый снег, гололед, гололедица

/ Общество
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Погоду на территории Беларуси 17 ноября будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Фото pixabay.com

 

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов ожидается мокрый снег и дождь. Местами — гололед, слабый туман. На некоторых дорогах гололедица.

Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, временами туман, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%, местами гололед, гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель 0..-2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, временами туман, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 60-70%, местами гололед, гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Минск 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, местами гололед, гололедица, ветер порывами до 12 м/с).
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Тэги: погода

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