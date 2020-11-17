Зима уже на носу: сегодня ожидается мокрый снег, гололед, гололедица
Погоду на территории Беларуси 17 ноября будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов ожидается мокрый снег и дождь. Местами — гололед, слабый туман. На некоторых дорогах гололедица.
Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, временами туман, ветер 4-9 м/с);
- Витебск 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%, местами гололед, гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Гомель 0..-2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, временами туман, ветер 5-10 м/с);
- Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 60-70%, местами гололед, гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Минск 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, местами гололед, гололедица, ветер порывами до 12 м/с).