БАЖ стала обладателем первой канадско-британской премии за свободу СМИ

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) награждена первой премией за свободу СМИ (Media Freedom Award) правительств Канады и Великобритании. Решение оглашено 16 ноября на международной конференции Global Conference for Media Freedom 2020, которая прошла онлайн.

Белорусская организация отмечена за «неизменную приверженность журналистской этике и принципам», «настойчивость и самопожертвование перед лицом все более целенаправленных репрессий против СМИ в Беларуси», сообщает пресс-служба МИД Канады.

«Когда свобода СМИ все чаще подвергается нападкам, мы воздаем должное БАЖ за ее борьбу в защиту прав и свобод, жизни и средств к существованию профессионалов СМИ в этой стране. Ее постоянные усилия по противодействию репрессиям и дезинформации гарантируют, что голоса журналистов и граждан будут услышаны и будут иметь значение», — отметил на церемонии министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец сообщил, что за последние три месяца в Беларуси зафиксировано более 400 грубых нарушений прав журналистов. Корреспонденты, освещающие массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов и государственного насилия, сами сталкивались с насилием и преследованиями, избиением, порчей и изъятием техники, арестами и несправедливыми судебными решениями.

«Журналисты работали буквально под пулями — и это в мирной стране. Трое получили ранения. Прямо сейчас 24 журналиста находятся за решеткой — за то, что они делали свою работу», — отметил Бастунец.

По его словам, белорусы уже привыкли терять доступ к независимым сайтам «по техническим причинам» в самые напряженные моменты политических кампаний или протестов, но «вряд ли можно было представить, что в «IT-стране», как любят называть Беларусь власти, будет полная блокировка интернета на протяжении целых трех дней и что в Минске каждые выходные во время акций протеста будет полностью заблокирован мобильный интернет».

Бастунец напомнил, что с 9 августа в Беларуси были заблокированы многие новостные сайты, а портал tut.by лишили официального статуса СМИ. Глава БАЖ отметил и проблемы с печатью и распространением газет «Народная Воля», «Комсомольская правда» в Белоруссии», «БелГазета» и «Свободные новости плюс».

«Власти пытаются ограничить распространение информации не только внутри страны, но и за рубежом, — отметил Бастунец. — Десяткам, если не сотням иностранных журналистов было отказано во временной аккредитации на выборах и в результате — в возможности освещать их. Далее власти лишили аккредитации и тех иностранных корреспондентов, которые ее имели».

«Задержания, штрафы, аресты, лишение аккредитации, депортация, давление на СМИ, физическое насилие, уголовные дела — это реалии сегодняшней Беларуси, — перечислил председатель БАЖ. — Сегодня право не защищает нас, сегодня мы защищаем право».