Силовики сломали актеру Илье Ясинскому отростки двух позвонков

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У актера Республиканского театра белорусской драматургии Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера доставили из РУВД вечером 15 ноября.

Илья Ясинский. Фото: rtbd.by

Как рассказал Ясинский изданию «Наша Ніва», ближайшие пять-семь дней ему придется провести в больнице, полное восстановление займет еще полтора-два месяца.

Илья Ясинский говорит, что его избивали при задержании — сначала в бусе, потом в автозаке. В РУВД Московского района привезли около 15:00. Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая. По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой.

 
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Тэги: милицейское насилие ОМОН Персона: Илья Ясинский

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