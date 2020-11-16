Видеооператора БелаПАН Максима Лаврецкого отправили в ИВС на Окрестина

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Задержанный после сегодняшнего марша пенсионеров в Минске видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий отправлен в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина, где он будет находиться до суда, сообщил агентству его адвокат Андрей Мочалов. Дата суда пока неизвестна.

Накануне на акции памяти Романа Бондаренко в столице были задержаны фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго и корреспондент Юлия Котская. Шавлюго доставили в ИВС, Котскую отпустили после составления протокола по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Сегодня вечером суд Московского района столицы начал рассмотрение административного дела Шавлюго. В связи с поздним временем решение не было вынесено, завтра утром суд продолжится.

В ИВС отправлена корреспондент портала TUT.by и газеты «Новы Час» Александра Квиткевич, которая была также задержана после марша пенсионеров. В ее отношении составлен протокол по ст. 23.34 КоАП. Суд назначен на завтра.
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Тэги: задержания журналистов Персона: Максим Лаврецкий Андрей Мочалов

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