Почти 300 нарушений выявили у таксистов Минска и области

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Транспортная инспекция проводит масштабную проверку такси по всей стране: в столице и Минской области за 10 дней проверили более 120 транспортных средств, выявлено 260 нарушений.

В Минске и области выдано свыше 70 требований об устранении выявленных недостатков и установлены сроки их исполнения, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» пресс-секретарь ведомства Ирина Яблонская.

Наиболее частым нарушением в работе такси стало отсутствие у водителей необходимых документов, в частности допуска авто к участию в дорожном движении. Нередко в автомобиле нет таксометра или он выключен.

В Транспортной инспекции напомнили, что водитель такси обязан начинать движение с включенным таксометром, однако это требование не распространяется на заказы, сформированные через электронную информационную систему (мобильное приложение). Кроме того, таксист должен следовать по кратчайшему маршруту движения и вносить в него изменения только с согласия пассажира или по его инициативе.
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Тэги: Транспортная инспекция такси Персона: Ирина Яблонская Город: Минск

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