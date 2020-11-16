Суд отказал в удовлетворении жалоб на продление срока содержания под стражей Знака и Колесниковой

Суд Партизанского района Минска 16 ноября отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей Максима Знака, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

По его словам, защитники обжалуют решение судьи Натальи Дедковой в Минском городском суде.

Ранее срок содержания Знака под стражей был продлен до 9 января. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитного.

Сегодня суду была передана инициированная защитой петиция за освобождение Знака и прекращение его уголовного преследования, которую подписали 174 белорусских адвоката. Они уверены, что их коллега преследуется за выражение профессионального мнения.

В петиции отмечается, что уголовное преследование Знака и его заключение под стражу оценено крупнейшими международными адвокатскими ассоциациями как неприемлемое. Имеются в виду письма в адрес руководства Беларуси Совета адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE) и Американской ассоциации адвокатов (АВА).

В сентябре более 50 адвокатов подписали ходатайство о личном поручительстве и пришли в суд с намерением выступить поручителями для изменения меры пресечения своему коллеге Максиму Знаку.

Кроме того, сегодня, по информации пресс-службы штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой. «На суд по жалобе Марии сегодня пришли представители посольств Германии, Австрии, США, Швеции. Ранее обращение в поддержку Марии писала вице-президент бундестага Клаудия Рот, а также экс-министр внутренних дел Герхарт Баум», — отмечается в сообщении.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, Знаку — до 9 января.