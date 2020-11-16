Правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Одиннадцать белорусских правозащитных организаций выступили с заявлением, в котором требуют возбудить уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко.

«12 ноября в больнице скорой медицинской помощи скончался Роман Бондаренко, избитый вечером 11 ноября в районе улицы Червякова (на «площади Перемен»). В ночь с 11 на 12 ноября он был доставлен в больницу из Центрального РУВД Минска с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов, врачи не смогли спасти его жизнь», — говорится в заявлении.

«Многочисленные видеозаписи, свидетельства очевидцев позволяют сделать вывод о том, что к преступлению с высокой степенью вероятности причастны сотрудники специальных подразделений МВД Беларуси, — подчеркивают правозащитники. — Об этом свидетельствуют, в частности, цель их действий — срывание протестной символики, характерная для представителей силовых структур экипировка, профессиональные и скоординированные действия нападавших по задержанию и перемещению Романа в микроавтобус, предположительно принадлежащий одному из спецподразделений милиции, а также доставление его после непосредственного задержания в Центральное РУВД Минска. Непринятие незамедлительных, предусмотренных процессуальным законом, мер для расследования данного преступления является дополнительным свидетельством причастности власти к его совершению».

Правозащитники обращают внимание на то, что до вызова «скорой» Бондаренко около двух часов находился в здании Центрального РУВД Минска, т.е. под полным контролем милиции. «В этой связи требуем объективной проверки законности действий сотрудников милиции, которые, очевидно, не приняли меры по обеспечению избитого человека срочной медицинской помощью, — говорится в заявлении. — По факту смерти Романа Бондаренко мы требуем от Следственного комитета и Генеральной прокуратуры возбуждения уголовного дела, а от органов внутренних дел — незамедлительного установления и розыска лиц, причастных к преступлению».

Кроме того, правозащитники в очередной раз требуют от сотрудников силовых структур «прекратить насилие в отношении мирных граждан, отказаться от выполнения заведомо преступных приказов и распоряжений по применению непропорциональной силы, насилия, пыток и жестокого обращения к гражданам».

От Следственного комитета они требуют «незамедлительного возбуждения уголовных дел по фактам массовых пыток и убийств граждан, участвующих в мирных протестах, объективного и беспристрастного расследования данных фактов».

Органы прокуратуры, по мнению правозащитников, должны использовать все меры прокурорского реагирования по прекращению очевидно непропорциональных действий сотрудников милиции, объективного и беспристрастного надзора за действиями следователей по рассмотрению заявлений о пытках, расследованию убийств мирных демонстрантов.

«Именно безнаказанность сотрудников милиции, применяющих пытки, жестокость и насилие к людям, полное игнорирование базовых прав человека со стороны власти и правоохранительных органов, а также тотальное бездействие органов прокуратуры и Следственного комитета привели к данной трагедии, поэтому только неукоснительное выполнение принципа неотвратимости наказания поможет избежать ее повторения, дальнейшей эскалации насилия и усугубления кризиса прав человека в стране», — подчеркивают правозащитники.

Заявление подписали республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский Комитет», лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман константа», товарищество «Инициатива Forb», просветительское учреждение «Центр правовой трансформации», публичное учреждение «Белорусский документационный центр», республиканское общественное объединение «Правовая инициатива», Белорусский ПЕН-центр, просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов».