Главе ФХБ Баскову и кикбоксеру Шакуте запретили въезд в Латвию

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и известный кикбоксер Дмитрий Шакута внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Такое решение принял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Процитирую классика: «Нам не нужен такой хоккей!» — написал Ринкевичс в Твиттере.

Он также опубликовал фотографию документа о запрете на въезд.

«Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим "черные списки", включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», — добавил Ринкевичс.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par divu Baltkrievijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Citējot klasiķi: “Tādu hokeju mums nevajag!” pic.twitter.com/gxsq1XtkLr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 16, 2020

Людей, похожих на Баскова и Шакуту, видели 11 ноября при избиении и задержании Романа Бондаренко, который от полученных травм умер 12 ноября в больнице скорой медицинской помощи. Туда его доставили вечером 11 ноября в тяжелом состоянии из Центрального РУВД Минска.

В 2021 году Беларусь и Латвия должны совместно провести чемпионат мира по хоккею. Сейчас Латвия настаивает, чтобы Беларусь была лишена этого права.