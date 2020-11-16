За сутки в Беларуси зарегистрировано 1263 новых случая COVID-19

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 115 448 (+1263 за последние сутки), скончалось 1053 (+7) человека, сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки прирост случаев коронавирусной инфекции снизился: 15 ноября было зафиксировано 1315 зараженных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 96 462 пациента (619 за последние сутки). Проведено 2 903 032 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 20 289.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Минск

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