СК возбудил еще одно уголовное дело после митинга 15 ноября
Следственный комитет возбудил уголовное дело по «факту действий, грубо нарушающих общественный порядок».
«Фрунзенским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 15 ноября на территории столицы «
В сообщении СК не уточняется, сколько подозреваемых проходит по новому делу.
Как сообщалось, после Марша против террора, который прошел в Минске 1 ноября, Следственный комитет также сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту массовых беспорядков». Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены «об обстоятельствах совершения противоправных действий».
По данным правозащитников, 15 ноября задержано не менее 1278 человек, из них 967 — в Минске. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» дает цифру 1423.