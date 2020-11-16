Арина Соболенко завершила сезон на 10-м месте мирового рейтинга

22-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила сезон на десятом месте мирового рейтинга, поднявшись за год на одну позицию. Ее лучшим показателем в карьере было девятое место в феврале 2019 года.

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В этом году Соболенко выиграла три турнира — в Дохе (Катар), Остраве (Чехия) и Линце (Австрия). Всего теперь на ее счету восемь титулов.

31-летняя Виктория Азаренко в итоговом рейтинг-листе сезона-2020 заняла 13-е место. Начинала сезон белоруска в марте с 56-й рейтинговой позиции. Азаренко — единственная из белорусок, кто возглавлял рейтинг WTA (впервые — в январе 2012 года).

В этом сезоне Азаренко выиграла один турнир — в Нью-Йорке, а также дошла до финалов US Open, где проиграла Наоми Осаке, и турнира в Остраве, уступив титул Арине Соболенко.

26-летняя Александра Саснович начинала сезон на 56-й позиции мирового рейтинга, а завершила на 90-й позиции. Наивысший рейтинг у Саснович был в сентябре 2018-го — 30-е место

Лучшими результатами сезона стали выходы в четвертьфиналы турниров в Палермо, Стамбуле и Линце. Саснович пока не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде.

Всего в рейтинге WTA зачетные очки имеют двадцать белорусских теннисисток.

Первой ракеткой мира остается Эшли Барти (Австралия), далее в топ-10 следуют Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония), София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия), Бьянка Андрееску (Канада), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды) и Арина Соболенко (Беларусь).