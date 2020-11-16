«Минскводоканал» считает, что систему водоснабжения в Новой Боровой повредили умышленно

УП «Минскводоканал» связывает проблемы с водой в микрорайоне Новая Боровая с возможным умышленным повреждением системы водоснабжения, сообщает пресс-службы Мингорисполкома.

«С целью максимально быстрого выявления причин аварии предприятием проведено обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения», — сказано в сообщении.

Для жителей Новой Боровой организован подвоз питьевой воды.