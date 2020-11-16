174 белорусских адвоката подписали петицию за освобождение Максима Знака, сообщил БелаПАН один из его защитников Дмитрий Лаевский.

По его словам, документ будет передан судье Наталье Дедковой сегодня во время рассмотрения жалоба защиты Знака на продление срока содержания его под стражей. Заседание начнется в 15.30 в суде Партизанского района столицы.

«Защитой была инициирована петиция за освобождение Максима Знака из-под стражи и прекращении его уголовного преследования. На данный момент петицию подписали 174 белорусских адвоката, что для Беларуси является уникальным примером адвокатской корпоративной солидарности», — отметил Лаевский.

Он напомнил, что в сентябре более 50 адвокатов подписали ходатайство о личном поручительстве и пришли в суд с намерением выступить поручителями для изменения меры пресечения своему коллеге Знаку.

В петиции адвокаты отмечают, что Максим Знак преследуется за выражение профессионального мнения. Обвинение ему предъявлено по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Защита настаивает, что все публичные высказывания Знака доступны в средствах массовой информации и в них не усматривается таких призывов. «Высказывания Знака правомерны и сделаны в рамках оказания юридической помощи клиентам и правового просвещения граждан», — заявил Лаевский.

«Подписавшие петицию юристы выражают обеспокоенность, поскольку тот факт, что адвокат заключен под стражу и ему предъявлено обвинение за высказывания, сделанные в профессиональном качестве и добросовестно, оказывает «охлаждающий эффект» на деятельность всех адвокатов Республики Беларусь. Любой адвокат может полагать, что озвученная или изложенная в правовом документе критическая оценка действий государственных органов может повлечь уголовное преследование», — констатировал Лаевский. По его мнению, это приведет к самоцензуре адвокатов, что, в свою очередь, будет препятствовать оказанию эффективной правовой помощи, поскольку возникнет риск того, что адвокаты не будут достаточно принципиально отстаивать позицию клиента и использовать все возможные способы защиты его прав.

В петиции также отмечается, что уголовное преследование Знака и его заключение под стражу расценивается крупнейшими международными адвокатскими ассоциациями как неприемлемое. Соответствующие письма направлены в адрес властей Беларуси Советом адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE) и Американской ассоциацией адвокатов (АВА).

Сообщество адвокатов Беларуси констатирует, что уголовное преследование и заключение под стражу Максима Знака нарушают фундаментальные права и свободы, такие как свобода выражения мнений, и «создают угрозу существованию адвокатуры, как независимого института», обеспечивающего конституционное право граждан на юридическую помощь.

В связи с вышеизложенным белорусские адвокаты настаивает на освобождении Максима Знака и прекращении его уголовного преследования.

Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из ее адвокатов Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, Знаку срок заключения продлен до 9 января.