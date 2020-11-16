Эксперт: Россия готова забрать белорусскую часть ЧМ-2021 по хоккею

Россия готова провести на своей территории белорусскую часть чемпионата мира по хоккею 2021 года (пока права принадлежат Беларуси и Латвии).

Обозреватель телеканала «Матч ТВ» Павел Лысенков высказался по поводу возможного переноса первенства из Беларуси, где уже сто дней после выборов президента проходят акции протеста, сопровождающиеся жестокими действиями ОМОНа, других силовиков, а также иных лиц в балаклавах без опознавательных знаков.

«Мое предчувствие — ЧМ-2021 из Минска перенесут. Вспоминая ЧМ-2014, это был один из лучших чемпионатов мира по хоккею, если говорить об организации и размахе. Хотя уже тогда была жесткая охрана. Но если представить, что ситуация в Минске не изменится к маю, то мы получим турнир, где будет очень много милиции, вокруг которого возникнет куча скандалов, да и бойкоты наверняка будут. Ну, это как играть в хоккей на вулкане», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Если перенос все же состоится, то, по мнению Лысенкова, его логично было бы отдать Швейцарии, где не состоялся ЧМ-2020: «Но как там с пандемией? Откроют ли границы? Можно только в Латвию, но там такие же вопросы с границей, и хватит ли мощности организаторам? Где у них вторая арена? Что там вообще?»

По мнению обозревателя, надо оставить все как есть, но договориться с Россией, что «в случае форс-мажора перенести белорусскую часть в Москву в «Парк легенд», где был ЧМ-2016. Там уже все готово, и перенос получится легким».