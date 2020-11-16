Станция метро «Площадь Ленина» закрыта, площадь Независимости, где хотели собраться участники Марша траура, оцеплена силовиками

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Станция метро «Площадь Ленина» закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки.

Фото носит иллюстративный характер

Станция закрылась незадолго до начала очередной акции протеста пенсионеров — Марша траура и акции солидарности медиков «Белый щит».

«Пенсионеры Беларуси выходят сегодня почтить память всех невинно убитых! Почтить память Романа Бондаренко!  Руки прочь от мирных граждан!» — говорится в анонсе марша.

Сбор участников марша объявлен у Красного костела на площади Независимости. За час до этого площадь была оцеплена силовиками и обнесена металлическими турникетами.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Марш пенсионеров минское метро Город: Минск

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