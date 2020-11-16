«Наверное, современной белорусской системе не нужны профессионалы». С известным детским врачом-реаниматологом не продлили контракт

Администрация РНПЦ «Мать и дитя» не продлевает контракт с детским врачом-реаниматологом Андреем Витушко.

Как сообщил БелаПАН Витушко, действующий контракт заканчивается 17 декабря. О непродлении контракта его известили сегодня утром. По словам Витушко, причину такого решения ему не объяснили.

«Наверное, современной белорусской системе здравоохранения не нужны профессионалы. И это в ситуации, когда в стране вторая волна коронавируса, в то время, когда во всем мире востребованы анестезиологи-реаниматологи. Возможно, в сегодняшней системе здравоохранения ценятся какие-то другие качества, и не ценится критическое мышление, смелость, не толерантность ко лжи и конструктивная критика», — сказал он.

Врач отметил, что коллеги предупреждали о возможных последствиях его участия в протестных мероприятиях, однако он «до последнего об этом не думал».

После увольнения врач планирует искать работу в сфере медицины. Уезжать из страны он пока не планирует, однако не исключает такой возможности.

«Никаких резервных готовых вариантов у меня пока нет. Будем дорабатывать этот месяц, собираться с мыслями и потом искать работу в медицине и ту сферу, где я максимально могу быть полезен людям», — рассказал он.

Андрей Витушко проработал в РНПЦ «Мать и дитя» почти 20 лет. В отделение анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей) он пришел в 2001 году.

«Это та работа, которую я действительно люблю и чем с удовольствием занимаюсь и занимался бы дальше — улучшал бы оказание помощи больным новорожденным деткам. У меня есть и диссертация об этом, вся моя научная и практическая деятельность направлена на сохранение здоровья детей. И это для меня важно», — подчеркнул он.

Вечером 10 августа Андрей Витушко и его жена Кристина были задержаны у Центрального РУВД Минска — они искали там своего задержанного несовершеннолетнего сына. Кристину Витушко выпустили из изолятора в ЦИП на Окрестина 13 августа, на следующий день отпустили Андрея.

Пока Андрей Витушко находится в изоляторе, его коллеги-врачи два дня выходили к Белорусскому государственному медуниверситету с портретами анестезиолога-реаниматолога и плакатами в его поддержку.