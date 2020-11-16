Главы МИД стран ЕС на этой неделе обсудят белорусский вопрос

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 19 ноября обсудят последние события в Беларуси. Об этом БелаПАН сообщил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

«Беларусь будет в повестке дня следующей встречи Совета министров иностранных дел ЕС в этот четверг, — сказал он. — Министры обсудят последние события в стране и продолжающиеся репрессии против граждан».

Стано не подтвердил информацию о том, что на заседании главы МИД собираются рассмотреть третий пакет санкций в отношении Беларуси. Ранее об этом со ссылкой на свои источники сообщал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.

«Министры иностранных дел ЕС намерены дать зеленый свет третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на встрече в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс», — написал он в Твиттере.

Роман Бондаренко умер 12 ноября в больнице скорой медицинской помощи, куда был оставлен накануне в тяжелом состоянии из Центрального РУВД Минска.

15 ноября в Минске, во всех областных центрах и ряде других городов прошли акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко . По данным правозащитников, задержано не менее 1.127 человек, из них 967 — в Минске. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» дает цифру 1.423.

В Минске силовики не позволили протестующим сформировать колонну возле станции метро «Пушкинская», произошли массовые задержания на проспекте Пушкина и в прилегающих дворах. На пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого раздалось два взрыва.

Несколько тысяч человек собрались на самой «площади Перемен». Туда прибыли силовики, однако они находились в меньшинстве и вскоре отступили. После этого часть людей покинули двор, а силовики привлекли дополнительные подразделения и оказались в большинстве. «Площадь Перемен» была зачищена, остававшихся протестующих задержали. Мемориал был частично уничтожен: сорваны флаги, плакаты, растоптаны лампадки , часть цветов. Прочесывались также близлежащие дворы и дома. В районе улиц Червякова и Орловской были слышны взрывы и выстрелы. После 18 часов начался полный снос мемориала.

До утра силовики патрулировали «площадь Перемен» и окрестности. Был введен паспортный режим: у выходящих из подъездов проверяли прописку в надежде выявить тех, кто спрятался в квартирах перед силовой операцией. Силовики также ходили по квартирам. Примерно в 09:30 прятавшиеся смогли покинуть район .

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