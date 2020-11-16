МАРТ: продавец не имеет права уменьшать гарантийный срок на товар

Продавец не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньшей продолжительности, чем гарантийный срок, который установил изготовитель.

На это обращает внимание МАРТ в целях защиты прав потребителей, а также для предупреждения нарушений продавцами законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем продавец вправе установить на товар дополнительный гарантийный срок сверх гарантийного срока, который предусмотрен законом и установлен изготовителем или поставщиком.

МАРТ предупреждает, что уменьшение гарантийного срока на товар является нарушением законодательства о защите прав потребителей, за которое продавцы понесут административную ответственность.