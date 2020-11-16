МАРТ: продавец не имеет права уменьшать гарантийный срок на товар

/ Экономика
Просмотров: 10

Продавец не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньшей продолжительности, чем гарантийный срок, который установил изготовитель.

На это обращает внимание МАРТ в целях защиты прав потребителей, а также для предупреждения нарушений продавцами законодательства о защите прав потребителей.

Вместе с тем продавец вправе установить на товар дополнительный гарантийный срок сверх гарантийного срока, который предусмотрен законом и установлен изготовителем или поставщиком.

МАРТ предупреждает, что уменьшение гарантийного срока на товар является нарушением законодательства о защите прав потребителей, за которое продавцы понесут административную ответственность.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: гарантийный срок права потребителей

Другие материалы на эту тему:

МАРТ подготовил памятку для пассажиров такси

МАРТ подготовил памятку для пассажиров такси

Предприниматели Гомеля жалуются на защитников прав потребителей

Предприниматели Гомеля жалуются на защитников прав потребителей

Закон о защите прав потребителей обновили. Что поменялось?

Закон о защите прав потребителей обновили. Что поменялось?

Потребитель не права? Жительница Светлогорска два года воюет с магазином

Потребитель не права? Жительница Светлогорска два года воюет с магазином