«В это сложное время, когда насилие и жестокость — это норма, а честь ничего не значит, очень важно не сдаваться»

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности, трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя обратилась к соотечественникам.

По словам прославленной пловчихи, «в это сложное время для Беларуси, когда наших близких сажают в тюрьмы, когда наших знакомых увольняют с работ и выгоняют из национальных команд за их гражданскую позицию, когда насилие и жестокость — это норма, а честь и достоинство ничего не значит, очень важно не сдаваться и не опускать руки!»

Герасименя уверена, что находящиеся сейчас за решеткой ее друзья Ольга Хижинкова, Иван Ганин и Андрей Кравченко не пали духом: «Их не сломить и нас тоже не сломать».

Она, сообщает БФСС, призвала белорусов бороться до конца, чтобы «смерти Романа Бондаренко, Александра Тарайковского и других ребят были не напрасны! До самой победы!»

Напомним, накануне почти по всей Беларуси прошли акции памяти Романа Бондаренко ( Марш смелых ) прошли 15 ноября в Минске, во всех областных центрах и ряде райцентров. По данным правозащитников на 02.30, задержано не менее 1127 человек.

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