Обязательный масочный режим введен в Минской области

Обязательный масочный режим, который с 12 ноября уже действует в столице, введен 16 ноября на всей территории Минской области, сообщили БелаПАН в Миноблисполкоме.

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Решением областной администрации предписано с сегодняшнего дня использовать средства индивидуальной защиты в Минской области во всех без исключения объектах любой формы собственности: поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси, в том числе маршрутных.

Кроме того, в столичном регионе ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.

Обязательное ношение масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, включая такси, уже действует в Минске, Бресте, Гродно, ряде районов Витебской, Гродненской, Могилевской и на всей территории Гомельской области.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканале «Беларусь 1» 15 ноября заявил , что масочный режим постепенно введут на всей территории Беларуси. «Мы можем говорить об этом, и Министерство здравоохранения рекомендует, и межведомственные комиссии рекомендуют, чтобы население носило маски», — заявил он.

На 15 ноября в Беларуси вновь зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших. По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси на утро воскресенья достигло 114.185 (+1.315 за последние сутки), скончалось 1.046 (+7) человек.