Обязательный масочный режим введен в Минской области
Обязательный масочный режим, который с 12 ноября уже действует в столице, введен 16 ноября на всей территории Минской области, сообщили БелаПАН в Миноблисполкоме.
Решением областной администрации предписано с сегодняшнего дня использовать средства индивидуальной защиты в Минской области во всех без исключения объектах любой формы собственности: поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси, в том числе маршрутных.
Кроме того, в столичном регионе ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.
Обязательное ношение масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, включая такси, уже действует в Минске, Бресте, Гродно, ряде районов Витебской, Гродненской, Могилевской и на всей территории Гомельской области.
Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканале «Беларусь 1» 15 ноября
На 15 ноября в Беларуси вновь зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших. По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси на утро воскресенья достигло 114.185 (+1.315 за последние сутки), скончалось 1.046 (+7) человек.