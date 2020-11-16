Посол Хутерер почтил память тех, кому пришлось пострадать от бесчеловечности

По случаю Дня народной скорби посол ФРГ Манфред Хутерер возложил венок и почтил память жертв двух мировых войн и тирании на кладбище в деревне Тарасово.

С учетом того, что на дворе пандемия, мероприятие прошло в узком кругу.

По словам дипломата, День народной скорби каждый год дает возможность «подумать о страданиях, причиненных войнами и тиранией», а также обязывает «не забывать прошлое и чтить память тех, кому пришлось пострадать от бесчеловечности».

«Мы особенно чтим память солдат, погибших в мировых войнах, людей, потерявших жизнь в боях либо позже в плену, в изгнании или став беженцами», — подчеркнул Хутерер.

Он кроме всего прочего отметил, что Беларусь с почти тремя миллионами погибших стала «ареной жестоких событий Второй мировой войны. В варварской войне на уничтожение, развязанной гитлеровской Германией против Советского Союза, систематические убийства именно здесь достигли беспрецедентных масштабов».

Кладбище в Тарасово было выбрано потому, что «в этом месте находятся могилы 1098 немецких военнопленных Второй мировой войны, погибших вдали от родины. Неподалеку от этого немецкого захоронения находятся также три могилы белорусских солдат и участников сопротивления. Эти 14 человек противостояли оккупационным властям и лишились жизни — им мы также отдали дань памяти».

Фото посольства ФРГ в Беларуси