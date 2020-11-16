Спрятавшиеся в квартирах защитники мемориала на «площади Перемен» смогли покинуть район
Большая группа защитников мемориала на «площади Перемен» (двор на столичной улице Червякова, где 11 ноября был избит активист Роман Бондаренко, который скончался на следующий день), спрятавшаяся в квартирах и подвалах расположенных рядом домов, смогла покинуть район.
Местные жители приютили часть протестующих перед началом зачистки, которая
Около 09:30 участники акции, в том числе журналисты, смогли выйти и покинуть район, в том числе благодаря помощи подъехавших автомобилистов.