Спрятавшиеся в квартирах защитники мемориала на «площади Перемен» смогли покинуть район

/ Общество
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Большая группа защитников мемориала на «площади Перемен» (двор на столичной улице Червякова, где 11 ноября был избит активист Роман Бондаренко, который скончался на следующий день), спрятавшаяся в квартирах и подвалах расположенных рядом домов, смогла покинуть район.

Местные жители приютили часть протестующих перед началом зачистки, которая началась около 16 часов 15 ноября. Силовики прочесывали район всю ночь и первые утренние часы, был введен паспортный режим.

Около 09:30 участники акции, в том числе журналисты, смогли выйти и покинуть район, в том числе благодаря помощи подъехавших автомобилистов.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: площадь Перемен марш Я выхожу Город: Минск

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