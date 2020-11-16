В Лидском районе в огне погибли пенсионер и его жена-инвалид
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Двое престарелых погибли на пожаре в Лидском районе.
Трагедия случилась накануне днем в деревне Поречье.
По информации МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела 81-летнего хозяина дома и его 79-летняя супруга, инвалид первой группы.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
Всего с начала года на территории страны произошло 5250 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 5335), на которых погибло 507 человек (378).