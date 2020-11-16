Больше переноситься не будет: Олимпиада в Токио пройдет не смотря ни на что

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии на 2021 год, пройдет в назначенное время.

В ходе встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахoм премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом.

Как пишет DW со ссылкой на Kyodo, МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей ОИ.

Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как НОК Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.

Напомним, 6 февраля Александр Лукашенко подписал распоряжение о премиях атлетам за медали на Олимпиадах:

«золото» — 12 тыс. базовых величин;

«серебро» — 6 тыс. базовых величин;

«бронза» — 4 тыс. базовых величин.

19 ноября на Олимпийском собрании Лукашенко жестко предупредил спортивных функционеров, если они не добьются результата: «Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь».