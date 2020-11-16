Епископ Кособуцкий: поведение силовиков показывает увеличение страха власти перед народом

«Сегодняшнее поведение силовиков показывает увеличение страха и боязни власти перед белорусским народом», — написал генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий на своей странице в «Фейсбуке».

Фото со страницы епископа в соцсети

«Мы все хорошо знаем и видим, что происходит в нашей любимой Беларуси. Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур в отношении мирных граждан нашей страны», — отметил он.

«Разрушение народного мемориала, который возник на месте брутального захвата Романа Бондаренко, был очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть у наших людей», — считает епископ.

По его мнению, арест многочисленных мирных граждан призван запугать других людей. «Однако все эти репрессии только укрепляют нас. Призываю молиться за наш народ, об укреплении духа, отваге и смелости в этих испытаниях. Также не забывать присоединять к молитве интенцию о раскаянии для тех, чьи руки замазаны кровью человеческой…» — написал священнослужитель.

Он рассчитывает на божью милость, «чтобы народ наш достойно прошел через это испытание».

Ранее председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерей Сергий Лепин на своей странице в «Фейсбуке» осудил уничтожение силовиками мемориала Романа Бондаренко во дворе на улице Червякова в Минске («площадь Перемен»).