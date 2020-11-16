На границе случился транспортный коллапс
Настоящий транспортный коллапс случился в настоящее время на границе Беларуси со странами Евросоюза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидают более 1830 большегрузов.
Самая напряженная ситуация на литовском направлении — более 1300:
- «Каменный Лог» — более 520;
- «Бенякони» — более 330;
- «Котловка» — более 250;
- «Привалка» — более 200.
На тысячу меньше на польском — более 300:
- «Брузги» — более 150;
- «Берестовица» — более 80;
- «Козловичи» — более 70.
Почти столько же на латвийском — более 230:
- «Григоровщина» — более 130;
- «Урбаны» — более 100.