Антициклон принес туманы и порывистый ветер

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Погоду в понедельник, 16 ноября, на территории страны будет формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.

 

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.

Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого.

Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 12 м/с);
  • Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 10-15%, утром слабый туман, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 12 м/с);
  • Минск +3..+5°C (вероятность осадков 10-15%, утром слабый туман, ветер порывами до 12 м/с).
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Тэги: погода

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