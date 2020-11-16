Антициклон принес туманы и порывистый ветер
Погоду в понедельник, 16 ноября, на территории страны будет формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.
Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого.
Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 12 м/с);
- Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 10-15%, утром слабый туман, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, утром слабый туман, ветер порывами до 12 м/с);
- Минск +3..+5°C (вероятность осадков 10-15%, утром слабый туман, ветер порывами до 12 м/с).