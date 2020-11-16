Антициклон принес туманы и порывистый ветер

Погоду в понедельник, 16 ноября, на территории страны будет формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.

Утром сгустится туман. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого.

Погода в регионах: