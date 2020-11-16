Представитель БПЦ: не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок

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Председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин на своей странице в «Фейсбуке» осудил уничтожение силовиками мемориала Романа Бондаренко во дворе на улице Червякова в Минске («площадь Перемен»).

«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог?.. В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?» — написал Лепин.

Как заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, «Площадь Перемен» — «маленькая детская площадка с горками» на улице Червякова в Минске — стала «вечным местом памяти о терроре и режиме».

Акции памяти Романа Бондаренко (Марш смелых) прошли 15 ноября в Минске, во всех областных центрах и ряде райцентров. По данным правозащитников на 02.30, задержано не менее 1127 человек.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: БПЦ убийство Романа Бондаренко вандализм Персона: Сергей Лепин Город: Минск

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