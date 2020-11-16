Минздрав бьет тревогу по поводу COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом серьезнее, чем при первой волне, рост может прекратиться к новому году, и в декабре-январе Беларусь может выйти на плато, заявил замглавы Минздрава — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

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«Мы надеемся, что рост прекратится к новому году, может быть, даже раньше в зависимости от региона», — сказал главный санитарный врач в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Но с учетом того, что эпидсезон по заболеваемости гриппом прогноз на январь-февраль, здесь накладываются еще и острые респираторные инфекции с гриппом. Сами понимаете, можем и до февраля с учетом данных инфекций выйти», — отметил Тарасенко.

Он прогнозирует постепенное снижение уровня заболеваемости к весне и даже ближе к лету.

Главный санврач подтвердил, что масочный режим будет введен во всей Беларуси. «Мы можем говорить об этом, и Министерство здравоохранения рекомендует, и межведомственные комиссии рекомендуют, чтобы население носило маски», — заявил он.

По словам чиновника, развернута информационная кампания, чтобы жители страны с пониманием отнеслись к ситуации и использовали средства защиты.

В целом, считает Тарасенко, ситуация с COVID-19 серьезная, но контролируемая.

В 2021 году могут начать делать прививки российской вакциной «Спутник V». В первую очередь ее получат медработники, педагоги и сотрудники силовых ведомств. Точное количество пока неизвестно. «Хотелось бы, чтобы эта цифра была не менее 1,8 млн и даже 2 млн, чтобы иммунная прослойка создалась», — сказал главный санврач.

Испытания вакцины в Беларуси продолжаются. У людей, которым вакцина была введена, никаких проблем не отмечалось, заявил Тарасенко, «они чувствуют себя нормально».