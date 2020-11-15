В Бресте на акцию сторонников перемен вышли около 250 человек, около десяти задержаны

Около 250 человек приняли участие в воскресной акции сторонников перемен в Бресте.

Минута молчания около костела в Бресте, где стоит народный мемориал Роману Бондаренко.

Акция прошла в центре города на пешеходной улице Советской. Люди собрались в колонну около 14.00 рядом с кинотеатром «Беларусь». Участники марша скандировали: «Я выхожу», «Убийцы!», «Трибунал!», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Брест наш город!».

Примерно в 14.45 колонна подошла к проспекту Машерова, выход на который был перекрыт ОМОНом. Колонна развернулась и направилась в обратную сторону по улице Советской. Примерно в 15.20 на перекрестке с улицей Маяковского протестующие начали расходиться.

«По имеющимся у меня сведениям, сегодня в Бресте задержано как минимум 10 человек, — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. — Пять человек силовики задержали на перекрестке Советской с проспектом Машерова во время шествия. До его начала — трех человек рядом с ЦУМом на проспекте Машерова, двух — около кинотеатра «Беларусь».

Также в разных частях Бреста люди с бело-красно-белыми флагами выстраивались в цепи солидарности.