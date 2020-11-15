Около 15 журналистов задержаны в Минске, Гродно и Витебске

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Не менее 13 журналистов задержаны в Минске, Гродно и Витебске в ходе акций протеста 15 ноября.

Так, в Минске задержаны журналисты БелаПАН Андрей Шавлюго и Юлия Котская, корреспондент Tribuna.cоm Александр Ивулин, фотограф Евгений Отцецкий, фотожурналист "Нашай Нівы"Александра Пилипович-Сущиц, журналистка Татьяна Гаврильчик.

В Гродно, по информации Белорусской ассоциации журналистов, задержали корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, фотографа Евгения Бузука, журналиста autogrodno.by Михаила Кунцевича.

В Витебске задержаны фотожурналист tut.by и "Народной Воли" Алесь Пилецкий и журналист Игорь Матвеев.

В Минске задержан редактор realt.by Владислав Кулецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Его доставили в Ленинское РУВД.

Ранее также сообщалось о задержании в районе станции метро "Пушкинская" в Минске корреспондентов ТАСС Юрия Шамшура и БелТА Андрея Покумейко. После проверки документов их отпустили.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: марш Я выхожу Персона: Андрей Шавлюго Юлия Котская Александр Ивулин Евгений Отцецкий Татьяна Гаврильчик Андрей Ломов Евгений Бузук Михаил Кунцевич Алесь Пилецкий Игорь Матвеев Владислав Кулецкий Юрий Шамшур Андрей Покумейко Город: Минск Гродно Витебск

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