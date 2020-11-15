Силовики окружают собравшихся на "площади Перемен" в Минске
По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о погибшем Романе Бондаренко.
Ранее они временно отступили от протестующих. После этого часть демонстрантов разошлась через ближайшие дворы.
Tut.by сообщает, что "неадекватный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в сторону силовиков, он же напал на корреспондента tut.by: попытался душить шнурком от редакционного бейджа". "Люди вокруг стали скандировать, что он провокатор и вывели его с "площади Перемен", — говорится в сообщении.
Возле мемориала около 500 человек, которые не отходят.
Сообщается об отключении стационарного интернета в районе событий.