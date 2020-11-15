Силовики окружают собравшихся на "площади Перемен" в Минске

/ Общество
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По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о погибшем Романе Бондаренко.  

У "Площади перемен". Фото: Дмитрий Жук / БелаПАН.

 

Ранее они временно отступили от протестующих. После этого часть демонстрантов разошлась через ближайшие дворы.

Tut.by сообщает, что "неадекватный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в сторону силовиков, он же напал на корреспондента tut.by: попытался душить шнурком от редакционного бейджа". "Люди вокруг стали скандировать, что он провокатор и вывели его с "площади Перемен", — говорится в сообщении.

Возле мемориала около 500 человек, которые не отходят.

Сообщается об отключении стационарного интернета в районе событий.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: марш Я выхожу Город: Минск

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