Силовики использовали против собравшихся вблизи «площади Перемен» людей светошумовые гранаты
Силовики использовали против собравшихся на «площади Перемен» людей светошумовые гранаты.
Здесь прозвучало не менее четырех взрывов. Двор заволокло дымом, силовики начали оттеснять и задерживать людей.
Как сообщалось, несмотря на противодействие силовиков на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бондаренко, – собралось более тысячи человек.
Также продолжаются зачистки в районе проспекта Пушкина и на прилегающих улицах. Как и сообщалось, здесь также против демонстрантов были применены светошумовые гранаты.
Правозащитники сообщают, что на этот час задержано не менее 140 человек.