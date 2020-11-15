Больше тысячи человек собралось на «площади Перемен» в Минске
Несмотря на противодействие силовиков, на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бонадренко, —около собралось тысячи человек.
В районе проспекта Пушкина, на улицах Притыцкого, Лынькова и других продолжаются задержания и зачистки дворов силовиками.
По улице Лынькова от проспекта Пушкина двигаются много групп людей, машины сигналят.
Некоторые улицы перекрыты силовиками, в том числе пересечение улиц Богдановича и Кульман в сторону улицы Каховской.
Тем временем, сообщают правозащитники, уже задержано около 100 человек. Также задержания прошли в Бресте, Витебске, Гомеле, Новополоцке и Светлогорске