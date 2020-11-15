Больше тысячи человек собралось на «площади Перемен» в Минске

/ Общество
Просмотров: 26

Несмотря на противодействие силовиков, на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бонадренко, —около  собралось тысячи человек.

"Площадь Перемен".

В районе проспекта Пушкина, на улицах Притыцкого, Лынькова и других продолжаются задержания и зачистки дворов силовиками.

По улице Лынькова от проспекта Пушкина двигаются много групп людей, машины сигналят.

Некоторые улицы перекрыты силовиками, в том числе пересечение улиц Богдановича и Кульман в сторону улицы Каховской.

Тем временем, сообщают правозащитники, уже задержано около 100 человек. Также задержания прошли в Бресте, Витебске, Гомеле, Новополоцке и Светлогорске

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: марш Я выхожу задержания Город: Минск Брест Витебск Гомель Новополоцк Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»

ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона

ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона

«Сейчас идет битва между Лукашенко и народом, которым он хочет управлять»

«Сейчас идет битва между Лукашенко и народом, которым он хочет управлять»