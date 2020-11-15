COVID-19: в Беларуси новый суточный рекорд — 1.315 заболевших

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 114.185 (+1.315 за последние сутки), скончалось 1.046 (+7) человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

За сутки прирост случаев коронавирусной инфекции вновь увеличился: 14 ноября было зафиксировано 1.248 зараженных и шесть смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 95.843 пациента (1.506 за последние сутки).

Проведено 2.882.743 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 34.887.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

В Минздраве сообщили, что масочный режим постепенно введут на всей территории Беларуси. Обязательное ношение масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, включая такси, уже действует в Минске, Бресте, Гродно, ряде районов Витебской, Гродненской, Могилевской и на всей территории Гомельской области.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус Город: Минск Брест Гродно

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