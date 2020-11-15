В районе проспекта Пушкина в Минске прозвучало несколько взрывов.

Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты.

На проспекте Пушкина и прилегающих улицах, где находятся разрозненные группы протестующих (несколько тысяч человек), продолжаются массовые задержания.

Силовики, в том числе в полной амуниции, задерживают людей на улицах и прочесывают дворы. Некоторых при задержании бьют.

Под мостом на пересечении проспекта Пушкина с улицей Тимирязева стоит кордон из машин ГАИ.