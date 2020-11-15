Начались массовые задержания протестующих на проспекте Пушкина и прилегающих улицах

Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина и прилегающих улицах.

Микроавтобусы с силовиками перекрыли дорогу и пытаются разогнать людей у Пушкинской. Фото: Белсат.

К метро «Пушкинская» подъехали автозаки. Со всех сторон перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого за людьми бегают силовики в балаклавах. Люди пытались отбить мужчину, за которым гнался неизвестный в балаклаве, но его в итоге затолкали в микроатобус

У кинотеатра «Аврора» силовики начали оттеснять протестующих.

Часть людей переместилась в сторону улицы Орловская.

Со стороны улицы Ольшевского также двигаются группы людей, которых также разгоняют силовики

До начала разгона возле входа в метро протестующие окружили телеведущего СТВ Григория Азаренка, который видимо собирался снимать сюжет. Они скандируют «Пошел вон!»и «Позор!». Силовики в штатском разогнали людей.

Люди кричат «Позор!» и»Фашисты!», «Я выхожу».

На непродолжительное время были задержаны трое журналистов,в том числе корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и БелТА Андрей Покумейко. Их отвели в микроавтобус, а затем отпустили.