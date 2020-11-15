Начались массовые задержания протестующих на проспекте Пушкина и прилегающих улицах
Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина и прилегающих улицах.
К метро «Пушкинская» подъехали автозаки. Со всех сторон перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого за людьми бегают силовики в балаклавах. Люди пытались отбить мужчину, за которым гнался неизвестный в балаклаве, но его в итоге затолкали в микроатобус
У кинотеатра «Аврора» силовики начали оттеснять протестующих.
Часть людей переместилась в сторону улицы Орловская.
Со стороны улицы Ольшевского также двигаются группы людей, которых также разгоняют силовики
До начала разгона возле входа в метро протестующие окружили телеведущего СТВ Григория Азаренка, который видимо собирался снимать сюжет. Они скандируют «Пошел вон!»и «Позор!». Силовики в штатском разогнали людей.
Люди кричат «Позор!» и»Фашисты!», «Я выхожу».
На непродолжительное время были задержаны трое журналистов,в том числе корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и БелТА Андрей Покумейко. Их отвели в микроавтобус, а затем отпустили.