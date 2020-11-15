В районе гостиницы «Орбита» силовики задерживают людей

В районе гостиницы «Орбита» на проспекте Пушкина происходят точечные задержания.

Как сообщает корреспондент БелаПАН , к стоянке гостиницы подъехал темно-синий микроавтобус, из него выскочили силовики в балаклавах и побежали за находившимися поблизости людьми. Нескольких человек задержали и завели в бусик.

К мемориалу Александру Тарайковского у станции метро «Пушкинская» также подъехал микроавтобус с силовиками. Находившиеся там люди разошлись, однако автобус остался стоять.

В 12.01 машины начали сигналить.

Улица Притыцкого, которая была перекрыта от станции метро «Пушкинская», вновь открыта для движения автотранспорта.

Со стороны «Орбиты» вдоль проезжей части у мемориала стали две машины ГАИ, семь микроавтобусов и автозак

Немногих собравшихся здесь людей задерживают силовики.

В Минске и других городах Беларуси планируется марш «Я выхожу», названный так в память погибшего минчанина Романа Бондаренко. Одним из мест его проведения был назван мемориал Александру Тарайковского у станции метро «Пушкинская».

Это четырнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.