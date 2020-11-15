С утра 15 ноября в Минске закрыты 15 станций метро.

Фото: Белновости.

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 10.35 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции первой линии метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, все станции второй линии от Купаловской до Кунцевщины включительно, а также все станции третьей линии метро (Ковальская Слобода, Вокзальная, Площадь Франтишка Богушевича, Юбилейная площадь).

Поезда на данных станциях следуют без остановки.

На станции Площадь Ленина закрыт вход со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

Около 9.15 в Минске был отключен мобильный интернет.

В столице и других городах Беларуси планируется марш «Я выхожу», названный так в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко. Это будет четырнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.