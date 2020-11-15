«Есть только один путь к избавлению от страха и от этой системы». Латушко обратился к белорусам

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Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился к белорусам, которые «четвертый месяц борется за свободу и правду, кто возмущен несправедливостью и беззаконием».

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«Да, страшно всем. Страшно каждому. Потому что каждый рискует, — написал он в своем телеграм-канале. — Но, поверьте, еще страшнее тем, кто покрывает Лукашенко и выполняет преступные приказы. Они начинают понимать: народный трибунал реален и им придётся ответить перед законом и народом».

По его мнению, сегодня уже очевидно, что «сдаться— это согласиться с тем, что Беларусь перестанет существовать как страна, а белорусы как нация».

Политик считает, что настает решающее время, ведь жестокость и убийства «мы не имеем права забыть и проглотить».

«Есть только один путь к избавлению от страха и от этой системы. Этот путь — вместе. Вместе не страшно. Вместе — безопаснее. Вместе — это сила и мощь. Мы снова должны объединиться и выйти на огромный МАРШ. За тех, кто погиб и пострадал, во имя тех, кто продолжает путь к свободе и победит», — написал Латушко.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Координационный совет для трансфера власти Персона: Павел Латушко

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