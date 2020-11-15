Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь
В воскресенье погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Утром на большей части территории страны, днем местами сгустится туман.
В восточной части местами слабый гололед. Ветер юго-восточный слабый. Погода в регионах:
- Брест +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%, утром туман);
- Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 10-15%);
- Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%, утром туман);
- Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, утром туман, слабый гололед);
- Минск +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, туман).