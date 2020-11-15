Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

В воскресенье погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Утром на большей части территории страны, днем местами сгустится туман.

В восточной части местами слабый гололед. Ветер юго-восточный слабый. Погода в регионах: