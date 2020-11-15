«Белорусы зарубежья» объединили диаспору из более чем 50 стран

Во многих странах с августа начали появляться мини-штабы белорусской диаспоры, в организации Всемирного конгресса белорусов (31 октября — 1 ноября) участвовали представители более чем 50 стран, сообщили организаторы на итоговой пресс-конференции 14 ноября.

«Конгресс является международным представительским органом, выступающим от имени всех белорусов. Его проведение будет регулярным. Это значит очень многое, — заявил секретарь сообщества «Белорусы зарубежья» Артем Ледовский из Австралии. — Сейчас мы консолидируем работу всех диаспор и многократно ускоряем все наши инициативы».

По его словам, конгресс вправе выступать как орган, который может вести переговоры.

«Конгресс закрепил роль Светланы Тихановской как национального лидера всех демократических сил, и еще раз закреплен статус Координационного совета как органа, уполномоченного представлять народ Беларуси в любых переговорах. Мы постоянно получаем сигналы, в частности от Российской Федерации: ну что там в Беларуси, там не с кем разговаривать, кроме Лукашенко. Так вот, конгресс очень громко проорал российской власти, что говорить надо с КС», — сказал представитель «Белорусов зарубежья».

Второй целью, отметил он, стало разоблачение симуляции диалога со стороны белорусских властей.

По просьбе БелаПАН представители конгресса сообщили, что в работе «Белорусов зарубежья» участвуют жители более чем 50 стран, в США «мини-штабы» есть в 34 штатах. Это позволяет проводить скоординированные акции, как это было 23 августа в День памяти жертв репрессий. «В каждой стране есть ограничения из-за коронавируса, но мы работаем вместе», — пояснила Александра, которая координирует работу таких штабов в Канаде.

Основной целью «Белорусы зарубежья» видят разработку реформ для будущей Беларуси, для этого создано 37 рабочих групп по различным тематическим направлениям. Кроме того, они помогают пострадавшим от репрессий белорусам (отчисленным студентам, беженцам), а также контактируют с правительствами стран проживания и международными организациями. Среди вопросов, которые рассматривают для лоббирования, есть и отключение Беларуси от SWIFT, однако, как пояснили в «Белорусах зарубежья», это слишком разрушительная мера.

«Наша задача — формирование свободного пространства для консолидации белорусов во всем мире, — подчеркнул, отвечая на вопрос БелаПАН Ледовский. — Мы хорошо организованы, у нас огромные ресурсы, невероятный перечень экспертиз внутри нашего сообщества, и мы прекрасно понимаем, к какой цели идем».