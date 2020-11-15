«Сегодня мы все — Роман Бондаренко»: витебские врачи записали новое обращение к чиновникам

После трагической смерти Романа Бондаренко группа витебских врачей записала новое видеообращение к чиновникам, в котором они рассказали о преследовании медиков по политическим мотивам и выразили солидарность с умершим после избиения Романом Бондаренко.

Вначале врачи заткнули себе рты лейкопластырем и начали свое обращение словами: «Именно так, по мнению чиновников, должен выглядеть идеальный врач. Хотя кого мы обманываем? Они хотят, чтобы так выглядел каждый человек».

«И неважно, какой уровень твоей квалификации, неважно, сколько тысяч часов ты простоял за операционным столом, неважно, сколько уникальных операций ты сделал. И абсолютно неважно, сколько тысяч людей ты вылечил, спас, поставил на ноги, скольким людям ты вовремя установил верный диагноз. Неважно, какая у тебя категория, вторая или высшая. Неважно, профессор ты, ассистент, младший или средний медицинский персонал. Важно только одно: ты должен молча и беспрекословно выполнять все, что тебе скажут. Важно только одно: ты не имеешь права на собственное мнение и выражение своей гражданской позиции», — говорится в обращении.

«А если осмелился, поборол свой страх и озвучил свою гражданскую позицию, которая расходится с позицией действующей власти, то ты изгой, предатель и враг, с которым нужно бороться», — констатируют врачи.

Далее они обращаются к чиновникам: «Вы, чиновники, постоянно напоминаете нам о клятве Гиппократа, взываете к нашей совести, говорите о морали. Но мы ведь лечим, несмотря ни на что, в то время, когда людей избивают, задерживают, сажают в тюрьмы, пытают, калечат и убивают во время мирных акций протеста. А какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете? Кому вы служите? На кого работаете? Как вы работаете? Кого вы защищаете? Вы и ваши силовые ведомства. Врачи, учителя, рабочие заводов, индивидуальные предприниматели, студенты, пенсионеры — вот чьи интересы вы должны были представлять. Но события последних месяцев показывают истинное положение дел».

«12 ноября в минской больнице скорой медицинской помощи, несмотря на все усилия медиков, умер Роман Бондаренко, учитель рисования. Ему был 31 год. Его до смерти избили неизвестные люди в масках. Пока неизвестные. И сегодня мы все — Роман Бондаренко. И мы выходим», — завершают свое обращение врачи, имея в виду последнее сообщение Бондаренко («Я выхожу») перед выходом во двор дома на улице Червякова в Минске («площадь Перемен»), куда приехали неизвестные срывать национальную символику.

В записи обращения приняли участие 10 врачей: анестезиолог-реаниматолог Анастасия Александрович, травматолог Вадим Егоров, акушер-гинеколог Екатерина Миллер, акушер-гинеколог Анна Иванова, онколог Анна Гайдаш, анестезиолог-реаниматолог Ростислав Савицкий, патологоанатом Дмитрий Хальцев, эндоскопист Ирина Иванова, терапевт Ольга Сварцевич и врач ультразвуковой диагностики Сергей Кичигин.

Первое обращение витебские врачи записали в середине октября. Они потребовали освободить медработников и других граждан, «задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста», а также «прекратить любые преследования альтернативных государственному мнений и высказываний».