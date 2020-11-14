О чем Тихановская говорила с властями Латвии

/ Беларусь-ЕС
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В ходе рабочего визита в Латвию Светлана Тихановская провела встречи с президентом, премьером, главой МИД, а также с представителями ряда НГО.

Экс-кандидат  в президенты возложила цветы у памятника Свободы в Риге и зажгла вместе с белорусами Латвии свечи в память о Романе Бондаренко.

В ходе встреч с высшим руководством этого балтийского государства, Тихановская призвала Нацбанк Латвии остановить сотрудничество с «Беларусьбанком» и «Белагропромбанком», а также ввести экономические санкции против госпредприятий, которые увольняют бастующих работников.

Так, она призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси.

«Также Светлана поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами», — отмечает телеграм-канал экс-кандидата.

Тихановская попросила главу МИД поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить организации ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими.

В свою очередь президент Эгилс Левитс заявил, что считает Светлану Тихановскую признанным представителем народа Беларуси, и поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС.

Экс-кандидат высказала благодарность латвийской стороне за  помощь раненым, открытие гуманитарного коридора, упрощение визовых процедур для репрессированных, а также материальную помощь для белорусских журналистов и репрессированных активистов.

Кроме этого она призвала Латвию поддержать малый бизнес, который пострадал из-за реакции режима на забастовки.

В очередной раз на встречах была поднят вопрос отмены или переноса чемпионата мира по хоккею из Минска (планировалось, что чемпионат пройдет в Минске и Риге).

17 сентября Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

Ранее в связи с белорусскими событиями после президентских выборов Латвия официально призвала ИИХФ перенести ЧМ из Беларуси в другую страну.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил, что Минск продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2021 году. «Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны и не имеют места», — сказал он.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Беларусь-Латвия хоккей-ЧМ-2021 Персона: Светлана Тихановская Эгилс Левитс

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