Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу после 15-суточного ареста

Журналист БелаПАН Павел Добровольский вышел на свободу. В Барановичах он отбывал 15-суточный административный арест.
Павла задержали днем 30 октября. В 12:36 в редакцию от него поступило сообщение: «Милиция в масках пришла». В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон журналиста стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.
На заседании суда Фрунзенского района Минска 2 ноября судья Юлия Близнюк признала Добровольского виновным в участии в несанкционированной акции 18 октября (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и постановила подвергнуть его аресту. Между тем Добровольский был на акции в качестве журналиста и имел при себе удостоверение сотрудника СМИ.