Вторая волна коронавируса накрывает Беларусь

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 112.870 (+1.248 за последние сутки), скончалось 1.039 (+6) человек, сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки прирост новых случаев коронавирусной инфекции увеличился: 13 ноября было зафиксировано 1.167 зараженных и шесть смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 94.337 пациентов (767 за последние сутки).

Проведено 2.847.856 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 33.483.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

Для предотвращения распространения острых респираторных инфекций, в том числе коронавируса COVID-19, с 14 ноября обязательный масочный режим вводится в Гродно и Бресте. Маски теперь должны надевать не только работники, но и посетители всех без исключения объектов. Ношение маски также обязательно в общественном транспорте, включая такси, в том числе маршрутные.

Ранее в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции масочный режим был введен в Минске, Могилеве, Бобруйске, Дрибинском, Климовичском, Кличевском, Краснопольском, Кричевском и Чаусском районах (Могилевская область), Новополоцке, Полоцком, Миорском, Поставском, Оршанском и Шумилинском районах (Витебская область), Лидском и Островецком районах (Гродненская область), а также на всей территории Гомельской области.

В Бресте по 10 декабря включительно введен запрет на работу после 23 часов объектов общественного питания, дискотек, ночных клубов и других развлекательных и игорных учреждений, отменено проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях.