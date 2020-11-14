Минздрав: за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось в три раза

Ежегодный прирост числа пациентов с сахарным диабетом в Беларуси составляет 5-8%, сообщает Министерство здравоохранения 14 ноября во Всемирный день борьбы с диабетом.

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За последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом (СД) увеличилось в 3 раза, отмечается в сообщении.

В Беларуси на начало текущего года состояло под наблюдением 352.538 пациентов с СД, из них 18.110 с СД 1 типа, в том числе 2.438 детей.

Последние четыре года среди белорусских детей сохраняются высокие показатели первичной заболеваемости СД 1 типа со смещением развития заболевания в более юный возраст. По данным Республиканского регистра 2019 года в более чем половине случаев СД 1 типа был впервые диагностирован у детей в возрасте до 10 лет.

Один из основных методов лечения СД — это инсулинотерапия. Сегодня на ней находятся 77.300 пациентов с СД, из них 2.438 детей.

С 2020 года все дети с СД имеют право на бесплатное обеспечение аналогами инсулина. Реализация концепции предусматривает поэтапный переход на использование инсулина только в картриджной форме и расширение показаний к обеспечению на бесплатной основе аналогами инсулина, что соответствует общемировым тенденциям развития инсулинотерапии. Уже в 2020 году количество таких пациентов увеличилось на 44% (3.315 человек) по сравнению с 2019 годом, в 2021 году дополнительному обеспечению инсулином в картриджах подлежат еще 5.200 пациентов.

Как отмечает Минздрав, увеличение числа людей с СД во всем мире требует все больших затрат ресурсов системы здравоохранения, в том числе кадровых. В настоящее время основные функции по обеспечению медицинской помощи пациентам с СД распределены между врачами-эндокринологами, врачами-терапевтами участковыми (врачами общей практики), врачами-педиатрами и медицинскими сестрами.

Врачи предупреждают, что у пациентов с сахарным диабетом возраст старше 60 лет, наличие морбидного ожирения и декомпенсации диабета увеличивает вероятность тяжелого течения и неблагоприятного исхода коронавирусной инфекции, особенно в случае коморбидных состояний (хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.).

Медицинская помощь пациентам с СД оказывается преимущественно амбулаторно (85-90%). В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки для сокращения количества посещений поликлиники необходимо внедрение дистанционных консультаций и обучения, технологии «электронный рецепт».

В Минздраве отметили, что стационарное лечение пациента с СД и COVID-19 организуется при тяжелом течении с поражением легких и других органов, развитием выраженной декомпенсации СД. В случае необходимости госпитализации пациента, независимо от типа СД, оптимальным методом лечения СД является инсулинотерапия с частым контролем гликемии.