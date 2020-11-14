Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

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Члену Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС), представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщает КС в своем телеграм-канале.

«Текущий статус — подозреваемая. В ближайшее 10 дней ей должно быть предъявлено обвинение, в противном случае подозреваемого должны освободить. На данный момент она находится в СИЗО КГБ», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Алана Гебремариам — активистка «Задзіночання беларускіх студэнтаў» и инициативы «Молодежный блок». Утром 12 ноября состоялись обыски у семи активистов ЗБС, включая Гебремариам. Как сообщает правозащитный центр «Весна», задержанные Ксения Сыромолот, Егор Каневский, Кася Будько и Яна Оробейко, также признаны подозреваемыми по уголовному делу по аналогичной статье. Вероятно, речь об одном и том же деле. Кроме того, по этому делу проходит задержанная накануне после обыска в ее доме ассистент кафедры Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Ольга Филатченкова.

Гебремариам помогала студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию. Была кандидатом в депутаты Палаты представителей на выборах 2019 года.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Алана Гебремариам

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