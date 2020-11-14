Волонтеры всю ночь охраняли мемориал Романа Бондаренко. Видео с Площади Перемен

/ Общество
Просмотров: 263

Корреспондент БелаПАН побывал сегодня утром на столичной Площади Перемен, где волонтеры всю ночь дежурили у мемориала Романа Бондаренко.

На видео молодые люди рассказывают, как прошло дежурство, отметив, что, несмотря на отвратительную погоду, вахту несли несколько десятков человек.

По словам ребят, большинство волонтеров попросились смениться ближе к 6-7 утра, чтобы пойти домой отоспаться.

Они также отметили, что неравнодушные люди привозили горячие напитки (кофе, чай) и пиццу.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство Романа Бондаренко площадь Перемен Персона: Роман Бондаренко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Сотни людей собрались на «Площади Перемен» почтить память Романа Бондаренко

Сотни людей собрались на «Площади Перемен» почтить память Романа Бондаренко

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»